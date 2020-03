Coronavirus: Asst Nord Milano, 40 operatori si alterneranno per sorveglianza sanitaria a Hotel Michelangelo

- Sono gli 40 operatori sanitari dell’Asst Nord Milano che si alterneranno all’Hotel Michelangelo per garantire la sorveglianza sanitari agli ospiti. Ieri sera le prime 17 persone che soggiorneranno nella struttura in zona stazione centrale per la quarantena sono stati accolti da un medico e 5 operatori sanitari dell'Asst Nord Milano che insieme ai medici dell’Associazione medici volontari, e con la collaborazione ed il coordinamento di Ats Milano, garantiranno 24 h su 24, 7 giorni su 7, ad ogni paziente ospitato in hotel la sorveglianza sanitaria, il controllo dello stato di salute e dell’attuazione da parte del paziente delle prescrizioni mediche per tutto il periodo di permanenza. “Abbiamo accolto subito la proposta di Ats Milano di siglare una convenzione con il Comune di Milano per garantire assistenza territoriale ai pazienti Covid positivi – ha dichiarato Elisabetta Fabbrini, direttore generale Asst Nord Milano – Questo ambizioso progetto si aggiunge alle numerose attività messe in campo dalla nostra Asst sul territorio milanese e dell’area Nord milano per far sentire ai cittadini la vicinanza dei professionisti anche al di fuori delle strutture ospedaliere. Abbiamo, ad esempio, attivato un call center clinico che consente ai pazienti e ai Medici di Medicina Generale di parlare direttamente con uno specialista, potenziato gli orari e le modalità digitali di accesso degli uffici territoriali e attivato servizi di consulenza psicologica telefonica“.(com)