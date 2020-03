Coronavirus: Lamorgese, da italiani comportamento esemplare, hanno compreso difficoltà momento

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite a "DiMartedì" su La7, ha parlato di comportamento "veramente esemplare" da parte degli italiani: "Hanno fatto notevolissimi sacrifici in questo periodo, come non uscire di casa, ma hanno risposto perché hanno compreso che era questo l'unico modo per affrontare una situazione difficile che ha coinvolto l’Italia e che ora sta coinvolgendo tutta l'Europa e l'America". Quindi, la titolare del Viminale ha sottolineato il fatto che "gli italiani hanno compreso la difficoltà del momento e sono stati attenti a seguire tutte le prescrizioni che sono state date dal governo". Proprio in merito alle prescrizioni, Lamorgese ha ribadito che gli spostamenti restano consentiti solo "per motivi di necessità, di salute e lavoro". Quanto alla passeggiata con i figli, ha aggiunto: "Proprio oggi abbiamo fatto una circolare che chiarisce che un genitore può uscire con i figli sotto casa".(Rin)