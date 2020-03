Coronavirus: commissione Regione Lazio approva misure economiche per crisi Covid-19

- La commissione Sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio, presieduta da Marietta Tidei (gruppo Misto), ha approvato all'unanimità le misure economiche per l'emergenza Covid-19. Si tratta dello schema di delibera che stanzia 55,51 milioni di euro e che ora torna in Giunta per l'approvazione definitiva. "Una prima gamba a sostegno dell'economia regionale", commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico e commercio, Paolo Orneli. Il pacchetto di misure urgenti prevede uno stanziamento di 55, 51 milioni di euro in favore di micro, piccole e medie imprese (Mpmi) fino a 9 dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. Come spiega, in una nota, il Consiglio regionale del Lazio, "la delibera ora torna in Giunta per l'approvazione definitiva, accompagnata da 15 osservazioni approvate oggi in commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, che ha concluso l'esame in sole due sedute in modalità telematica, in poco più di 24 ore. Ieri la relazione di Orneli e la discussione generale, oggi l'esame delle 49 osservazioni e il parere finale votato all'unanimità. Le 15 osservazioni approvate, presentate da tutti i gruppi consiliari e condivise dall'assessore, hanno apportato alcune modifiche al testo iniziale con il duplice obiettivo di allargare il più possibile la platea dei destinatari delle risorse e di accorciare i tempi tecnici dell'avviso pubblico e dell'erogazione dei primi soldi. Durante i due giorni di lavori in commissione - continua la nota - si è registrata una convergenza di intenti su un provvedimento ritenuto da tutti molto atteso perché dovrebbe dare una boccata d'ossigeno a molti operatori economici in questa fase di emergenza da coronavirus, con riferimento soprattutto alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo". (segue) (Com)