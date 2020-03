Coronavirus: Gentiloni, avrà conseguenze non solo per Italia ma per intera Europa

Roma, 31 mar 20:07 - (Agenzia Nova) - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite questa sera a "DiMartedì" su La7, ha sottolineato come l'emergenza coronavirus sia "una vicenda che avrà conseguenze pesantissime per l'intera Europa. Noi calcoliamo - ha spiegato - che ogni mese di chiusura totale costerà all'incirca tre punti di decrescita. Quindi, è una condizione molto difficile non solo per l'Italia ma per tutti i Paesi europei". Ma comunque, ha aggiunto,"dobbiamo mettere al primo posto la tutela della salute, quindi, le conseguenze economiche sono inevitabili''. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite questa sera a "DiMartedì" su La7, ha sottolineato come l'emergenza coronavirus sia "una vicenda che avrà conseguenze pesantissime per l'intera Europa. Noi calcoliamo - ha spiegato - che ogni mese di chiusura totale costerà all'incirca tre punti di decrescita. Quindi, è una condizione molto difficile non solo per l'Italia ma per tutti i Paesi europei". Ma comunque, ha aggiunto,"dobbiamo mettere al primo posto la tutela della salute, quindi, le conseguenze economiche sono inevitabili''. (Rin)