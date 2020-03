Ue: “Financial Times”, Bruxelles studia piano contro disoccupazione da 80 miliardi di euro

- L’Unione europea intende proporre la creazione di un regime di riassicurazione contro la disoccupazione nei paesi europei come parte di un pacchetto di misure per intensificare la risposta economica congiunta dell'Ue di fronte alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui la Commissione europea sta lavorando a piani per raccogliere fondi per un piano di riassicurazione da 80 a 100 miliardi di euro, finalizzato a sostenere i paesi che si trovano a far fronte ad alti tassi disoccupazione a seguito della crisi derivante dal coronavirus. Citando fonti di Bruxelles, il quotidiano britannico sostiene che nell'ambito di questi piani, l'Ue fornirebbe prestiti ai governi che necessitano di aiuti per finanziare programmi a breve termine, come quelli sul modello del piano tedesco Kurzarbeit (lavoro a termine). Per le fonti citate dal quotidiano britannico ci sarebbero limiti alla quantità di aiuti disponibili per ogni singolo paese. L'indebitamento dell'Ue sarebbe sostenuto da garanzie fornite da fondi non assegnati nel bilancio dell'Ue e potenzialmente anche da garanzie dei governi nazionali. La speranza di Bruxelles è che la riunione dell'Eurogruppo appoggi il piano insieme ad altre misure già in cantiere, come la concessione di linee di credito precauzionali da parte del Meccanismo europeo di stabilità. I ministri discuteranno inoltre dei piani per rafforzare il ruolo della Banca europea per gli investimenti nella lotta alla crisi.(Res)