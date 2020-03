Ue: oggi video conferenza tra von der Leyen, Lagarde, Michel e Centeno (2)

- "Stiamo esplorando percorsi diversi per rispondere alle conseguenze socioeconomiche della pandemia. L'unica strada da percorrere è una strategia comune in uno spirito di solidarietà", ha affermato Michel. Il Consiglio ha evidenziato che sono necessari una strategia di uscita coordinata, un piano di risanamento completo e investimenti senza precedenti. "Per rilanciare l'economia europea, dovremo utilizzare tutte le leve disponibili, a livello nazionale ed europeo. Il bilancio dell'Ue dovrà essere adattato a questa crisi. È tempo di pensare fuori dagli schemi. Qualsiasi opzione compatibile con il trattato Ue dovrebbe essere considerato", ha aggiunto. Entrambi i presidenti continueranno a lavorare insieme sul piano di ripresa, in consultazione con le altre istituzioni, in particolare la Bce. L'Eurogruppo è stato incaricato dal Consiglio europeo di presentare proposte entro due settimane e Michel, come presidente dell'Euro summit, sta seguendo da vicino queste discussioni. (Beb)