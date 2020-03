Coronavirus: Sardegna, 564 ieri le richieste d'imbarco (202 in partenza, 362 in arrivo)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna informa, attraverso il "bollettino viaggiatori" istituito dall'inizio dell'emergenza coronavirus, che complessivamente, le autorizzazioni agli imbarchi, in partenza e in arrivo, sono state 16.782 (3.908 in partenza e 12.874 in arrivo). Ieri le richieste d'imbarco sono state 564 (202 in partenza e 362 in arrivo). Il dato parziale di oggi alle ore 16, è di 246 autorizzazione agli imbarchi (93 in partenza e 153 in arrivo). Il bollettino precisa anche che le ragioni delle richieste di autorizzazioni agli imbarchi sono state motivate da assoluta urgenza (63 per cento dei casi), comprovate esigenze lavorative (27 per cento dei casi) e da spostamenti per motivi di salute (10 per cento dei casi) (Rin)