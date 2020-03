Roma: Diaco (M5s), cassonetti a fuoco a Osia, gesto sarà punito

- Tra ieri e oggi è stato dato fuoco ai cassonetti della raccolta differenziata Ama a Roma, in via Mar Rosso a Ostia nel X Municipio. A darne notizia su Facebook il presidente della commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco (M5s), che commenta: "Nemmeno il più spietato dei coronavirus ferma le consorterie criminali purtroppo ancora attive sul litorale laziale. Ferma e immediata la risposta del Municipio e della sua presidente Giuliana Di Pillo che ha subitaneamente attivato la Polizia locale per i controlli a tappeto tesi a incastrare i malviventi autori del criminoso gesto - spiega Diaco -. Gesto che, ne siamo certi, non rimarrà impunito: davvero ancora più odioso in un momento in cui la cittadinanza capitolina vive ore drammatiche. Questi signori, insomma, non si arrestano nemmeno di fronte alla più devastante delle emergenze sanitarie. Ma la vita, per dirla alla Totò, è una livella e il tempo è un gran galantuomo: e, lo tengano bene a mente i devastatori del bene pubblico, chi semina vento spesso raccoglie tempesta, anzi un uragano talvolta", conclude Diaco.(Rer)