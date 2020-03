Coronavirus: Gentiloni, nessuno può fare da solo, lavorare insieme a Germania e non contro

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite questa sera a "DiMartedì" su La7, a proposito dell'emergenza coronavirus, ha scandito che "nessuno può vedersela da solo" e che "questa è non una crisi come dieci anni fa, che era finanziaria, questa è una crisi senza precedenti che investe tutti i Paesi. Ha detto bene la cancelliera Angela Merkel: è la crisi più grave dopo la Seconda guerra mondiale". Per Gentiloni, quindi, "nessuno può cavarsela da solo e nessun Paese, tantomeno l'Italia, può essere lasciato solo". Il commissario ha quindi proseguito: "Io penso che bisogna lavorarci, il mio impegno è quello di trovare delle soluzione. Non è, credo, impossibile e se riusciamo a trovare delle soluzioni è il modo migliore per dare un contributo anche al mio Paese". Ma dobbiamo farlo, ha rimarcato, "insieme alla Germania, non contro la Germania".(Rin)