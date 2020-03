Nato: ministero Esteri russo, adesione Skopje in coincidenza con anniversario bombardamento ex Jugoslavia

- L'annuncio dell'adesione della Macedonia del Nord alla Nato è arrivato quasi in coincidenza con l'anniversario dell'inizio del bombardamento dell'ex Jugoslavia da parte dell'Alleanza atlantica nel marzo del 1999. E' quanto evidenziato dal ministero degli Esteri di Mosca. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik", dal ministero degli Esteri di Mosca hanno sottolineato come questa coincidenza sia stata dimenticata mentre si è celebrato questo passo nonostante lo stato d'emergenza per la pandemia del coronavirus. Il ministero degli Esteri di Mosca sostiene inoltre che l’adesione della Macedonia del Nord alla Nato non contribuirà a rafforzare la sicurezza della regione balcanica, né ad una migliore gestione di minacce come la pandemia di Covid-19.(Rum)