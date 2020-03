Coronavirus: assessore Cambiaghi, pensiamo al dopo, con 'La Lombardia dei giovani'

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione istituzionale con Anci Lombardia per l'attuazione del progetto 'La Lombardia è dei giovani 2020' e dei criteri per la realizzazione del bando che guarda al dopo coronavirus. Il provvedimento regionale è finalizzato a promuovere interventi diretti a favore dei giovani, per sostenere partecipazione e inclusività nei diversi contesti territoriali regionali. "Mettiamo a disposizione dei progetti dedicati ai giovani - ha detto l'assessore Martina Cambiaghi - un milione 300.000 euro con il bando 'La Lombardia dei giovani'". "Vogliamo far diventare protagonisti - ha aggiunto - gli under 34 per promuovere il territorio regionale". L'edizione di quest'anno - ha spiegato Cambiaghi - "è fondamentale dopo l'esperienza pilota del 2019. "È stata un'iniziativa che ha visto, anche grazie alla collaborazione con Anci Lombardia, la partecipazione di oltre 300 soggetti che hanno presentato 37 proposte di cui 27 ammesse al finanziamento regionale". "Portiamo in dote - ha continuato - tutto il background dello scorso anno. Già consci del fatto che questo bando rappresenti una delle risposte concrete che Regione Lombardia mette sul piatto dopo la fine dell'emergenza per il Coronavirus, per il rilancio complessivo che passa anche attraverso i nostri giovani". (com)