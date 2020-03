Coronavirus: Gentiloni, no rischio Grecia per Italia, emissione titoli su progetti? Può essere soluzione

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite a "DiMartedì" su La7, ha escluso che l'Italia possa ritrovarsi nella stessa situazione in cui si venne a trovare la Grecia e ha spiegato che il problema è legato agli investimenti che "dovranno essere finanziati da progetti europei". L'Italia come la Grecia? "Direi di no. Non è questa la situazione - ha spiegato Gentiloni -. Noi non abbiamo problemi di accesso ai mercati. Per fortuna la garanzia della Bce da questo punto di vista ha stabilizzato la situazione". Il problema, ha proseguito il commissario europeo all'Economia, "è che avremo bisogno di grandi investimenti per l'occupazione, per il sistema sanitario, per sorreggere le imprese, persino per correggere il modello di sviluppo in senso più sostenibile, e che dovranno esser finanziati da grandi progetti europei". Gentiloni ha ribadito quindi che la questione non è che "non troviamo soldi sul mercato ma che noi abbiamo una strategia che deve dare all'Europa, insieme, la possibilità di avere fondi per ricostruire". Quanto all'ipotesi di emettere titoli, secondo Gentiloni, potrebbe essere una soluzione, "perché sarebbe chiaro che non si tratta di emettere titoli per condividere il debito precedente, una cosa che alcuni Paesi non sono minimamente disponibili a fare. Ma si tratta di andare sui mercati ed emettere titoli per finanziare progetti che oggi tutti consideriamo in Europa indispensabili. Io penso - ha concluso - che una soluzione di compromesso qui ci sia".(Rin)