Ue: lanciata l'operazione Irini per imporre l'embargo di armi in Libia

- L'Unione europea sta intensificando gli sforzi per imporre l'embargo sulle armi dell'Onu in Libia, contribuendo in tal modo al processo di pace nel paese, attraverso l'avvio di una nuova operazione militare di Psdc (Politica di sicurezza e difesa comune) nel Mediterraneo. Lo riferisce un comunicato stampa. Il Consiglio ha adottato oggi una decisione che avvia l'Operazione Eunavofor Med Irini. Irini, (in greco "pace"), avrà come compito principale l'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi attraverso l'uso di assetti aerei, satellitari e marittimi. In particolare, la missione sarà in grado di ispezionare le navi in alto mare, al largo delle coste libiche, sospettate di trasportare armi o materiale correlato da e verso la Libia conformemente alla Risoluzione numero 2292 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Com)