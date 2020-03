Ue: lanciata l'operazione Irini per imporre l'embargo di armi in Libia (2)

- Come compiti secondari, Eunavfor Med Irini inoltre dovrà: monitorare e raccogliere informazioni sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati; contribuire al potenziamento delle capacità e alla formazione della Guardia costiera e della Marina Militare libica nelle attività di contrasto in mare;contribuire alla disarticolazione del modello di business delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento con mezzi aerei. Irini sarà guidata dall'ammiraglio Fabio Agostini come comandante dell'Operazione dell'Ue e il suo Quartier generale sarà situato a Roma, in Italia. Il mandato dell'operazione Irini durerà inizialmente fino al 31 marzo 2021 e sarà sotto stretto controllo degli Stati membri dell'Ue, che eserciteranno il controllo politico e la direzione strategica attraverso il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS), sotto la responsabilità del Consiglio e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Parallelamente al lancio dell'Operazione Irini, l'attuale Eunavfor Med Operazione Sophia cesserà definitivamente le sue attività. (Com)