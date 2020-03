Coronavirus: Gentiloni, un pericolo strizzare occhio a modelli autoritari

- Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, ospite a "DiMartedì" su La7, in merito al rischio di conflitti sociali generati dalla crisi economica, ha sottolineato il fatto che l'Italia abbia dato prova di "coesione ma non dobbiamo nasconderci la preoccupazione". Gentiloni ha rimarcato che "'c'è un altro pericolo dal quale dobbiamo guardarci: e cioè dobbiamo guardarci dal pericolo che qualcuno strizzi l'occhio a modelli autoritari che non sono i nostri. Nonostante le difficoltà della crisi, dobbiamo anche difendere il nostro modello democratico e pluralista". Alla domanda, quindi, se l'Ungheria sia un monito, ha risposto: "Un po’ l'Ungheria e un po’ l'attrazione per altri paesi stranieri. Non dimentichiamo quanto sia importante il nostro modello pluralista e democratico europeo". (Rin)