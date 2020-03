Coronavirus: Conte, se reazione Ue non coesa non sarà competitiva neanche in mercato globale

Roma, 31 mar 20:43 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avvertito che nel caso in cui ogni Stato membro dell'Unione europea voglia procedere autonomamente nel contrasto all'epidemia da coronavirus, se quindi "dalla Ue non ci sarà una reazione coesa e coordinata", l'Europa "diventerà sempre meno competitiva anche nell'ambito dello spazio globale di mercato". Il premier lo ha detto nel corso di un'intervista alla televisione tedesca "Ard" ripresa in parte dal Tg1.

