Coronavirus: l'Egitto riporta 5 nuovi decessi e altri 54 contagi

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato la morte di cinque cittadini egiziani a causa del coronavirus, portando il totale dei decessi a 46. In una nota il dicastero ha riferito che altri 54 contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore, portando il totale dei casi a 710. Oggi il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha invitando i cittadini a seguire “seriamente e risolutamente” le misure di contenimento della pandemia di coronavirus. “Da quello che ho osservato, quanto fatto finora è stato positivo. Per questo, invito tutti gli egiziani a continuare a rispettare le disposizioni per superare l’attuale crisi il prima possibile e per proteggere la nostra patria”, ha scritto il capo dello Stato egiziano sulla sua pagina Facebook.(Cae)