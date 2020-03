Coronavirus: Lega Lazio, infermieri cacciati per evitare stabilizzazione

- Nel Lazio infermieri cacciati per evitare stabilizzazione. Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore del partito nel Lazio Francesco Zicchieri. ''Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il direttore generale dell'Asl di Latina, Giorgio Casati, ascoltino gli infermieri della rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina, che è uno degli ospedali Covid del Lazio - aggiunge Zicchieri -. Come racconta uno di loro, Igor Vannoli, agli infermieri precari non sarà rinnovato il contratto per evitare che, superando i 36 mesi continuativi di lavoro, scatti la conseguente stabilizzazione. L'infermiere - riporta l'esponente della Lega -, padre di un figlio di tre mesi che non vede da settimane, ha scritto sul proprio profilo Facebook: 'Gli eroi sono solo quelli del Santa Maria Goretti di Latina, che lavorano in prima linea con la certezza che, tra pochi giorni per qualcuno, e tra qualche mese per altri, verranno presi e buttati fuori a calci. 'Non vi lasceremo soli, aveva detto il presidente del Consiglio. Oltre che soli, anche a casa. Firmato un infermiere che farà fino all'ultimo giorno il suo dovere'. Cari Conte, Zingaretti e Casati attivatevi immediatamente - conclude Zicchieri - affinché questi eroi continuino a lavorare. Si sono guadagnati sul campo la stabilizzazione". (Com)