Agricoltura: da conferenza Stato-Regioni ok a misure per contrasto diffusione cimice asiatica

- Le misure da adottare sul territorio nazionale per la prevenzione, il controllo, il contrasto alla diffusione della cimice asiatica e per avviare le procedure di indennizzo dei danni agli agricoltori non appena completata la delimitazione e la dichiarazione dello stato di calamità naturale a carico delle Regioni interessate. E' quanto prevede il decreto del ministro delle Politiche agricole, condiviso con Regioni e mondo produttivo, approvato nella seduta odierna della Conferenza Stato-Regioni. Il decreto prevede anche precise modalità di contrasto alla cimice concordate a livello nazionale con tutti i Servizi fitosanitari regionali e con le strutture tecnico-scientifiche presenti sul territorio. Un atto organico, con l’obiettivo di affrontare questa emergenza in tutti i suoi aspetti mettendo in campo i vari strumenti possibili, dal sostegno alle imprese alla prevenzione al contrasto della diffusione alla informazione. (segue) (Com)