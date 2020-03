Imprese: Fnm, ricavi a 300,6 milioni, utile netto cresce (+6,3 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie Nord Milano ha chiuso il 2019 con 300,6 milioni di ricavi, in crescita del 1,5 per cento rispetto ai 296,3 milioni dell’anno precedente. Lo comunica in nota la società dopo l’approvazione odierna da parte del consiglio d’amministrazione, presieduto da Andrea Gibelli, del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. L’utile netto si è attestato a 30,3 milioni, +6,3 per cento rispetto ai 28,5 milioni del 2018. (Rem)