Coronavirus: Conte a Tv tedesca “Ard”, Germania non deve pagare debito Italia

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene nella questione dei “coronabond”, rassicurando i tedeschi che “non devono pagare i debiti italiani”. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Ard”, anticipando i contenuti dell'intervista a Conte che verrà trasmessa questa sera alle 20:15. Secondo “Ard”, la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus potrebbe presto divenire una crisi del debito sovrano in Italia. Per questo motivo, Conte chiede nuovamente l'emissione di obbligazioni volta a una condivisione del disavanzo tra gli Stati membri dell'Ue. L'Italia è “ancora in grave emergenza” per il coronavirus, evidenzia il capo del governo italiano. Secondo gli ultimi dati, sono 12.428 i decessi per infezione da Covid-19 registrati in Italia. Tuttavia, Conte si dice fiducioso che l'Italia sarà in grado di superare l'emergenza “sanitaria ed economica”. In tale prospettiva, il presidente del Consiglio sottolinea: “Dobbiamo soltanto stare attenti, anche se il numero di contagiati sta diminuendo, che non tutti gli sforzi siano stati vani”. Il riferimento è alla quarantena e alle altre misure restrittive attuate dal governo per il contenimento del contagio, recentemente prorogate fino a Pasqua. Conte ribadisce quindi che la pandemia non riguarda i singoli paesi e, in maniera simile al presidente francese Emmanuel Macron, adotta una retorica militare, come sottolinea "Ard" per descrivere la situazione. In particolare, il presidente del Consiglio dichiara che, nella gestione dell'emergenza, “dobbiamo parlare di modello europeo”. In questo momento, prosegue il capo del governo, “stiamo combattendo una battaglia contro un nemico comune e invisibile, tutti i paesi sono colpiti, tutti sono in prima linea”. Pertanto, “se un avamposto si ritira, il nemico invisibile può diffondersi all'interno e tutti gli sforzi, anche quelli di tutti gli altri, saranno stati vani”. (segue) (Geb)