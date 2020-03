Coronavirus: Conte a Tv tedesca “Ard”, Germania non deve pagare debito Italia (2)

- Secondo Conte, ora tutto dipende da come agisce l'Ue. Senza una risposta comune, forte e coordinata, l'Europa diventerà sempre meno competitiva. A tal riguardo, Conte evidenzia: “Dobbiamo spiegare ai nostri cittadini che non abbiamo problemi finanziari da singoli paesi. Si tratta di un'emergenza che riguarda tutti, di cui nessun singolo paese è responsabile”. Conte torna dunque a chiedere l'emissione di “eurobond” o “coronabond”, di cui ha discusso con il cancelliere tedesco Angela Merkel all'ultimo Consiglio europeo in videoconferenza. Per il titolare di Palazzo Chigi, la questione non ha nulla a che fare con la "comunitarizzazione" del debito tra gli Stati membri dell'Ue. A tal riguardo, Conte spiega come “questo meccanismo, gli eurobond, non significa che i cittadini tedeschi dovranno pagare anche solo un euro di debito italiano per la ricostruzione” dell'economia dopo la crisi del coronavirus. Per il presidente del Consiglio, gli “eurobond” significano soltanto che “agiremo insieme per ottenere migliori condizioni economiche, di cui tutti beneficiano”. In merito alla contrarietà della Germania agli “eurobond”, Conte afferma di “rispettare” la posizione di Merkel, con cui ha "un ottimo rapporto”. Il presidente del Consiglio ricorda quindi che “l'Italia ha sempre pagato i propri debiti e continuerà a farlo”. Tuttavia, l'Ue “deve dimostrare di poter trovare una risposta appropriata nel modo in cui l'Europa è stata originariamente intesa, da Robert Schumann, Konrad Adenauer e Alcide de Gasperi”, tra gli iniziatori del processo di integrazione europea e autori dei trattati su cui si fonda l'Unione europea. (Geb)