Coronavirus: Bernabei (Cts), in Italia 6 milioni di contagiati? Numeri al lotto

- "Su questi numeri non oso né immaginare né pensare. Senza un'indagine epidemiologica vera questi sono, non voglio dire numeri al lotto, ma comunque sono cifre non commentabili". Lo ha detto nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia il geriatra del policlinico Gemelli e membro della commissione tecnico scientifica del ministero della Salute, Roberto Bernabei, rispondendo a chi gli chiedeva un commento su uno studio inglese che stima che in Italia vi siano 6 milioni di persone contagiate da Covid-19.(Rer)