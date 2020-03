Coronavirus: azienda brianzola produttrice sistemi antintrusione riconverte produzione per realizzare ventilatori

- Dalla progettazione e produzione di sistemi perimetrali antintrusione a raggi infrarossi attivi alla produzione di dispositivi respiratori destinati ai pazienti Covid19. È la riconversione industriale messa in atto dall'impresa brianzola Politec."Sulla scia di molte aziende - si legge in una nota - che hanno riconvertito la loro produzione per quella di dispositivi sanitari, anche la piccola azienda brianzola guidata da Giuseppe Garro, 20 dipendenti e una produzione interna di carattere nazionale, ha voluto fare la sua parte durante questa emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Politec sta producendo valvole miscelatore aria-ossigeno per campane di ventilazione Cpap destinate ai pazienti positivi". Per Garro, "abbiamo riconvertito la produzione per dare un aiuto concreto alla comunità. Le forniture vengono fatte ovviamente a titolo gratuito e permettono di mantenere aperta una parte della produzione, adottando tutte le misure precauzionali necessarie al fine di ottemperare agli obblighi che le autorità sanitarie hanno richiesto". (com)