Coronavirus: Pd, decreto ad hoc a tutela dei minori fragili

- "Abbiamo accolto con piacere l’appello al governo di tante associazioni in favore dei bambini e delle bambine che stanno vivendo come tutti noi giorni difficili". Lo dichiarano Paolo Siani, capogruppo del Partito democratico nella commissione Infanzia e adolescenza e Rosa Maria Di Giorgi, della commissione Scuola e Cultura. "La didattica digitale - scrivono - è al centro della discussione politica di questi giorni, ma deve essere garantita a tutti i bambini anche a quelli delle periferie del nostro paese dove non c’è disponibilità di collegamenti telematici e dove non ci sono computer. Sono tanti i problemi che una famiglia con bambini deve affrontare in questo momento e non solo in questo momento, e sono problemi economici, sociali, di salute o educativi, in varie combinazioni tra loro. Chi segue queste famiglie sa che manca un vero coordinamento e una efficace integrazione tra i servizi che pure esistono sul territorio, per offrire risposte davvero efficaci. Lo strumento può essere quello di un decreto ad hoc, dedicato ai bambini fragili e vittime di violenza volto a creare, per tutte le famiglie difficili, un modello integrato di servizi per l’infanzia".(Com)