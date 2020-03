Coronavirus: in Brasile iniziati lavori per ospedale da campo nello stadio Maracana di Rio

- Sono iniziati questa mattina i lavori di costruzione dell'ospedale da campo che sarà allestito all'interno del complesso dello stadio calcistico "Maracana" di Rio de Janeiro, in Brasile. In particolare, le strutture sorgeranno nello spazio antistante lo stadio di atletica leggera Célio de Barros. Secondo il governo dello stato di Rio, l'obiettivo è quello aumentare la capacità di assistenza medica fornita ai pazienti affetti da coronavirus il cui numero è previsto in ascesa nelle prossime settimane. La struttura sarà attrezzata con 400 posti letto, ha dichiarato il segretario di stato per la Salute, Edmar Santos, in un'intervista nel corso della trasmissione televisiva "Bom Dia Rio", in onda su "Tv Globo". (segue) (Brb)