Coronavirus: in Brasile iniziati lavori per ospedale da campo nello stadio Maracana di Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica arena sportiva dovrebbe essere attrezzata per ricevere i pazienti che presentano sintomi della Covid-19 ma non hanno ancora bisogno di terapie intensive. Non sarà però l'unica struttura di emergenza creata per rispondere alla pandemia di coronavirus. In tutto nello stato saranno costruiti otto ospedali da campo per un totale di 1.800 mila posti letto. Le unità dovrebbero essere pronte entro il 30 aprile. Gli ospedali da campo saranno installati nel Maracana, nei quartieri carioca di Jacarepagua, Leblon, nei municipi dell'area metropolitana della città di Duque de Caxias, Sao Gonçalo, Campos, Casimiro de Abreu e Gericinó. Nello stato di Rio de Janeiro, secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie locali, si contano ad oggi 657 infettati e 18 morti. Nello stato di Rio, come in quello di San Paolo, vige un regime di quarantena generale obbligatoria. (Brb)