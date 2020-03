Coronavirus: Trano (Misto), grazie a Fico per smart working Commissioni

- Il deputato del gruppo Misto Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze, plaude a quanto stabilito in Giunta per il Regolamento sul lavoro delle Commissioni: "Apprendo con piacere dalla Giunta per il regolamento parlamentare della possibilità di riunire le commissioni anche in modalità remota - afferma -. Avevo inviato dieci giorni fa al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, una missiva ufficiale in cui richiedevo, in linea con quanto sta accadendo in Italia, di attivare lo smart working anche per i commissari. Mi sembrava poco dignitoso che i parlamentari rimanessero in panchina mentre personale sanitario, Forze dell'ordine e tanti volontari sono impegnati in prima linea". Quindi, Trano aggiunge in una nota: "Apprezzo dunque la decisione di farsi portavoce con la sua autorevolezza di questa istanza che consente alle Commissioni di fare da filtro tra il paese reale e il Parlamento". (Com)