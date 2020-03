Coronavirus: Comune Milano trasferisce a struttura Social Music City 120 ospiti Casa Janacci

- Dopo il centro sportivo Saini, è stata scelta la tensostruttura del Social Music City nell’ex Scalo ferroviario di Porta Romana, dove oggi pomeriggio sono stati trasferiti altri 120 ospiti di Casa Jannacci. Lo comunica in una nota l'assessorato del Comune di Milano alle Politiche sociali e abitative. Circa 20mila metri quadrati concessi in comodato gratuito al Comune e dati in gestione a Spazio Aperto Servizi. All’allestimento hanno preso parte anche A2A Unareti che ha provveduto gratuitamente all’allacciamento dei contatori per il potenziamento dell’impianto elettrico e che si farà carico dei consumi, e Engie che ha offerto il rifornimento per un mese di riscaldamento.“Abbiamo raggiunto in una settimana il nostro obiettivo - spiega l’assessore competente Gabriele Rabaiotti - alleggerire Casa Jannacci, in modo da ridurre il più possibile il rischio di contagio all’interno della struttura e da rendere più gestibile il sistema di accoglienza delle persone senza casa. L’attivazione delle nuove postazioni ci ha anche dato la possibilità di inserire nel mondo del lavoro alcuni ex ospiti di Casa Jannacci che hanno iniziato con noi un percorso di inserimento occupazionale. Una cosa molto bella - ha concluso - che dimostra come anche in questo momento, dentro alle difficoltà, resta lo spazio per tenere vive le iniziative che il Comune mette in campo per chi ha più bisogno”. (com)