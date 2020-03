Coronavirus: Lega, Fiumicino trasformata in porto crocieristi, vogliamo verità

- "In meno di un'ora abbiamo scoperto che Fiumicino è stata trasformata nel 'porto' in cui accogliere tutti i crocieristi del Mediterraneo, anche quelli affetti da coronavirus". Lo affermano, in una nota congiunta, Giuseppe Picciano coordinatore Lega Fiumicino, Vincenzo D'Intino e Federica Poggio consiglieri comunali Lega Fiumicino. "Presenteremo già domani una interrogazione urgente al sindaco per capire, nei dettagli e non in maniera grossolana, come è stata gestita questa assurda situazione e da chi - continuano i leghisti -. Di questa surreale vicenda infatti non si capiscono tante cose: chi ripagherà la sanificazione, avvenuta solo pochi giorni fa, dell'area antistante l'hotel di Parco Leonardo dove sono passate ben 32 persone positive al coronavirus. E ancora: quando sono sbarcati i turisti che dovevano recarsi in Indonesia, se hanno avuto contatti con cittadini e residenti della zona, se sono previsti tamponi anche per i dipendenti dell'hotel in questione. Se prima dei tamponi abbiano potuto girare tranquillamente per Parco Leonardo ma soprattutto com'è possibile che il sindaco non sapesse nulla di tutto ciò - si chiedono gli esponenti della Lega -. Qui non si tratta di polemiche ma di buon senso. Fiumicino ha risposto in maniera egregia alle misure di contenimento previste dai vari Dpcm. E credo che nessuno voglia gettare tutto nel secchio, trasformando questo Comune in una zona a rischio contagio, solo perché qualcuno non ha saputo gestire una patata bollente del genere. L'auspicio - concludono - è che almeno tutti i croceristi e stranieri presenti nel nostro territorio siano costretti ad una quarantena preventiva". (Com)