Coronavirus: gruppo Pd Lombardia, Lega a Roma pretende cabina di regia ma qui impedisce di discutere proposte di opposizione

- "Un'Aula che non sa discutere una mozione dell'opposizione sulla strategia da utilizzare per uscire dall'emergenza Covid è un'Aula umiliata". Lo dichiarano per il gruppo regionale del Pd il capogruppo Fabio Pizzul e il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti dopo che, questo pomeriggio nell'aula di Palazzo Pirelli, la maggioranza a trazione leghista si è rifiutata di discutere una mozione urgente del Pd sulla strategia per contenere il contagio da Coronavirus. "E non c'è solo questo - continuano i due esponenti dem - nella riunione dei capigruppo la maggioranza si è opposta anche, come noi chiedevamo, a convocare il consiglio sulla emergenza la prossima settimana, e ha deciso di riunire le commissioni per farle lavorare su di una risoluzione da portare in Aula solo il 16 aprile, praticamente a due mesi dall'inizio della crisi. La Lega vuole imbrigliare la discussione il più possibile, al contrario di quanto ha preteso e ottenuto a Roma, dove è stata aperta alle opposizioni una cabina di regia con il governo. Laddove la Lega amministra non è disponibile nemmeno ad ascoltare le proposte e i suggerimenti utili per evitare che il virus colpisca ancora più duramente". Nella mozione il Pd chiedeva tra l'altro di ampliare i tamponi a tutti i sanitari a contatto con i pazienti Covid, ai medici di medicina generale, a chi lavora nelle RSA e ad altre categorie che rischiano di contrarre e di diffondere la malattia. Infine chiedeva, inoltre, di modificare quella delibera regionale in base alla quale le RSA vengono identificate come strutture per il ricovero di pazienti Covid-19.(com)