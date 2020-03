Venezuela: procura convoca Guaidò per rispondere di presunto colpo di stato

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha convocato il presidente dell'Assemblea nazionale (An), l'oppositore Juan Guaidò, per rispondere del suo ruolo sul presunto tentativo di colpo di stato nei confronti del presidente Nicolas Maduro. "Abbiamo emesso una convocazione per il prossimo giovedì alle 9 della mattina", diretta "a uno dei principali responsabili" dell'operazione, "il cittadino Juan Guaiò", ha detto William Saab in un intervento ai media. L'atto giudiziario, consegnato la notte scorsa allo stesso Guaidò, è parte del fascicolo aperto la settimana scorsa a seguito del sequestro in Colombia di un "arsenale di guerra" pronto ad essere introdotto in Venezuela. L'oppositore, ha chiarito il funzionario, dovrà rispondere delle accuse a suo carico formulate da Cliver Alcalà Cordones, il militare in pensione ritenuto il coordinatore operativo del piano, arrestato e inviato alla giustizia Usa. (segue) (Brb)