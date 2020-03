Venezuela: procura convoca Guaidò per rispondere di presunto colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcalà Cordones, che prima di "rompere" con Maduro era considerato elemento di fiducia dell'ex presidente Hugo Chaez, avrebbe secondo William Saab rivelato che il "tentativo di far entrare le armi in Venezuela" rispondeva ad un ordine diretto di Guaidò. L'arsenale, ha precisato il procuratore generale, sarebbe dovuto servire a un'operazione destinata a "uccidere, assassinare, a far cadere un governo legittimamente eletto, proprio nel pieno di una pandemia come quella che il mondo sta vivendo e in particolar modo il Venezuela". il militare in pensione è anche uno dei nomi che il dipartimento della Giustizia Usa ha inserito nella lista dei ricercati per una inchiesta contro il "narcotraffico", una trama nella quale Washington ha compreso lo stesso Maduro. (segue) (Brb)