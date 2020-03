Venezuela: procura convoca Guaidò per rispondere di presunto colpo di stato (3)

- La notizia del mandato di comparizione si produce nelle ore in cui la Casa Bianca presentava un nuovo piano di "transizione" per far uscire il Venezuela dalla crisi. L'idea è quella di affidare a un Consiglio di stato eletto da tutti i partiti le funzioni di governo transitorio utile a convocare nuove elezioni "libere ed eque" entro 6-12 mesi. Un percorso da avviare dopo aver ottenuto "un passo indietro" tanto da Maduro quanto da Guaidò, e che porterebbe a un rinnovo delle principali istituzioni dello stato, con il coinvolgimento "cruciale" delle forze di sicurezza, liberate dal ruolo di "persecutori del popolo" "forgiato dal regime". In caso di successo, e dovendosi verificare "le condizioni", la Casa Bianca si dice anche disposta a "limare" le sanzioni esistenti. Il piano è stato anticipato da un intervento del consigliere speciale per il Venezuela, Elliot Abrams, e ribadito in conferenza stampa dal segretario di Stato Mike Pompeo. (segue) (Brb)