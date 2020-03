Venezuela: procura convoca Guaidò per rispondere di presunto colpo di stato (4)

- La notizia del presunto piano di destabilizzazione era stata diffusa la settimana scorsa dal ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez. Il piano, spiegava il funzionario, mirava a colpire direttamente il presidente Nicolas Maduro, il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), Diosdado Cabello, e altri dirigenti legati al partito di governo Psuv (Partito socialista unito del Venezuela). Il ministro ha segnalato che un normale controllo del traffico ha permesso, il 23 marzo, di scoprire un veicolo carico di esplosivi nei pressi della città colombiana di Barranquilla. Nella vettura, diretta in Venezuela, si sarebbero ritrovati armi per un valore complessivo di 500 ila dollari: esplosivi, 28 telescopi per la visione notturna, quattro binocoli, due radio, 15 caschi militari, giubbotti antiproiettile, 26 fucili d'assalto e otto silenziatori. Materiale che sarebbe dovuto arrivare a tre comandi operativi in Venezuela, addestrati per agire contro funzionari governativi. (segue) (Brb)