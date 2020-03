Venezuela: procura convoca Guaidò per rispondere di presunto colpo di stato (5)

- Le manovre, ha detto Rodriguez parlando di confessioni video rese da diversi testimoni, sarebbero state preparate anche grazie a specifici campi di addestramento allestiti in territorio colombiano, coordinati da personale degli Stati Uniti. La trama coinvolgerebbe, tra gli altri, l'ex ministro della Comunicazione del governo di Hugo Chavez, Andres Izarra. Vengono citati anche i nomi di Luisa Ortega Diaz, già procuratrice generale del Venezuela, oggi in esilio in Colombia, il generale in pensione Cliver Alcalà, e due deputati oppositori dell'Assemblea nazionale (An), cuisono stati revocate le rispettive immunità parlamentari, German Ferrer (marito di Ortega) e Hernan Aleman. (segue) (Brb)