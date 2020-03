Coronavirus: Emiliano, chiederemo a banche sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti

- “Stiamo trasmettendo agli istituti di credito e ai confidi gestori dei fondi regionali una dettagliata comunicazione finalizzata a chiarire l’ambito di applicazione e le concrete modalità di attuazione delle misure di sostegno finanziario previste dal decreto Cura Italia, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli strumenti regionali di agevolazione e incentivazione degli investimenti. A tale riguardo abbiamo sollecitato l’applicazione immediata della sospensione per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, precisando che l’allungamento dei piani di ammortamento opera per legge, con conseguente estensione della durata delle garanzie prestate". Lo hanno scritto in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l'assessore regionale allo sviluppo economico Cosimo Borraccino che hanno aggiunto: "Auspico, pertanto, che in ragione della condizione di assoluta emergenza che stiamo vivendo, riconosciuta dallo stesso decreto legge come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, il sistema bancario, finanziario e creditizio della nostra regione applichi senza alcun tentennamento le previsioni relative a sospensioni e proroghe, andando incontro alle giuste richieste degli imprenditori che, altrimenti, rischierebbero di subire ripercussioni insostenibili sulle loro attività, con conseguenze nefaste anche sui livelli occupazionali". (Ren)