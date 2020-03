Lombardia: assessore Sertori, l'autonomia per dighe e concessioni ora è legge, risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un risultato "storico" l'approvazione da parte del Consiglio regionale lombardo del progetto di legge che disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nonché la determinazione del canone. A sostenerlo è l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori che osserva come "con l'approvazione di questa legge si creano le condizioni per avviare un nuovo patto con i territori interessati dai grandi impianti idroelettrici. Il Consiglio Regionale ha saputo cogliere questa opportunità che consentirà ai territori interessati dalla presenza di derivazioni, impianti e infrastrutture a scopo idroelettrico, di avere benefici in termini economici, di occupazione e di servizi". Per Sertori, "dopo 20 anni di inadempienza dello Stato che non ha permesso di espletare le gare per il rinnovo delle concessioni scadute, con una legge illuminata su spinta di Regione Lombardia, nel 2018 lo Stato trasferisce la proprietà delle dighe alle Regioni e conferisce autonomia alle stesse per determinare, attraverso legge regionale, i criteri di gara. Dopo un anno dopo, la Lombarda approva la legge sulla cessione di energia gratuita e infine, oggi, all'approvazione della nuova legge lombarda sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Questa - conclude l'assessore alla Montagna - è la dimostrazione che autonomia significa efficienza".(com)