Coronavirus: Di Maio, prezioso lavoro del corpo diplomatico per assicurare forniture sanitarie

- Grazie al prezioso lavoro del corpo diplomatico italiano negli ultimi giorni sono stati intensificati, ancora di più, i contatti con i paesi esteri per far arrivare in Italia altre mascherine e forniture sanitarie per supportare le nostre forze bianche che stanno faticando negli ospedali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo sul suo profilo Facebook. "Solo oggi tra Malpensa e Pratica di Mare sono arrivati 350 ventilatori polmonari e circa 6 milioni di mascherine. Altro materiale sanitario arriverà già domani", ha annunciato il ministro, il quale ha ringraziato ilil personale dell’Agenzia dogane e monopoli-ADM "che ha rapidamente sdoganato i pacchi e sta consegnando tutto il materiale al Dipartimento della protezione civile che, ricordo, si occupa della distribuzione sul territorio italiano". "Massimo sforzo per sostenere medici, infermieri e operatori sociosanitari. Continueremo così, ad oltranza, senza fermarci", ha concluso Di Maio. (Res)