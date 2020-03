Coronavirus: Algeri, Istituto Pasteur avvia procedure per trovare cura efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Pasteur di Algeri ha avvito le procedure per trovare una cura efficace per il coronavirus. Lo ha annunciato il ricercatore algerino, Loth Bonatiro, che parlando alla stampa locale ha sottolineato di aver mostrato a un team di esperti presso l’istituto una sua personale cura per far fronte al virus. Lo scorso 3 marzo, il ricercatore ha annunciato che il suo team, composto da scienziati algerini e iracheni, aveva scoperto "un rimedio contro il coronavirus". Dall'inizio della pandemia in Algeria sono stati registrati 584 contagi e 35 decessi. A partire dal 28 marzo scorso le autorità hanno esteso le misure di coprifuoco a nove dipartimenti del paese: Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Costantino, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued e Tipaza. Il coprifuoco parziale si osserva dalle 19 alle 7. In precedenza, la capitale Algeri si trovava già in regime di coprifuoco parziale, mentre il dipartimento di Blida è stato messo in totale coprifuoco.(Ala)