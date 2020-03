Coronavirus: Bernabei (Cts), ancora buoni dati su ricoveri e terapie intensive

- "La diminuzione dell'incremento dei ricoverati e delle persone in terapia intensive sono molto positivi. Numeri in via di contenimento". Lo ha detto il geriatra del policlinico Gemelli e membro della commissione tecnico scientifica del ministero della Salute, Roberto Bernabei, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. (segue) (Rer)