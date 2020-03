Coronavirus: Bernabei (Cts), ancora buoni dati su ricoveri e terapie intensive (2)

- Bernabei ha poi aggiunto: "Credo valga la pena fare una riflessione sulle età più colpite, considerando che quella media è di 79 anni: 70 per cento uomini e 30 per cento donne. Il dato delle malattie associate, colpisce organismi con fragilità: il 55 per cento con 3, il 25 per cento con 2 e il 21 per cento con una malattia associata e il 2 per cento senza alcuna patologia. Anche tra i 23 deceduti sotto i 40 anni, 15 avevano patologie associate importanti. Sono queste che devono essere ben gestite e curate". (Rer)