Coronavirus: Algeria, bilancio delle vittime sale a 44

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 44 il bilancio dei morti per coronavirus in Algeria, con nove nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto annunciato oggi dal ministero della Sanità, sono stati registrati 132 nuovi contagi che hanno portato il totale dei casi di coronavirus nel paese nordafricano a 716. Per contenere la diffusione della pandemia il governo algerino prevede di intraprendere ulteriori azioni nei prossimi giorni. Dall'inizio della pandemia in Algeria sono stati registrati 584 contagi e 35 decessi. A partire dal 28 marzo scorso le autorità hanno esteso le misure di coprifuoco a nove dipartimenti del paese: Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Costantino, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued e Tipaza. Il coprifuoco parziale si osserva dalle 19 alle 7. In precedenza, la capitale Algeri si trovava già in regime di coprifuoco parziale, mentre il dipartimento di Blida è stato messo in totale coprifuoco.(Ala)