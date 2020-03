Ungheria-Ue: Sassoli, Commissione verifichi compatibilità legge a Trattati

- Tutti gli Stati europei hanno il dovere di proteggere i valori europei. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in merito alla approvazione, ieri, in Ungheria, della legge sullo stato di emergenza. "Noi dalla crisi vogliamo uscirci con la democrazia. Abbiamo chiesto alla Commissione europea che è custode dei trattati di verificare se la legge ungherese è conforme all'articolo 2 del nostro Trattato perché tutti gli Stati europei hanno il dovere di proteggere i nostri valori. Per noi, i Parlamenti devono restare aperti e la stampa deve essere libera. Nessuno può usare questa pandemia per manipolare la nostra libertà", ha spiegato Sassoli. (Beb)