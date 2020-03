Libia: presidente Consiglio di Stato visita ambasciata d'Italia a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Supremo consiglio di Stato libico, Khaled al Mashri, ha visitato oggi la sede dell'ambasciata d'Italia in Libia, a Tripoli, per esprimere solidarietà al popolo italiano per le vittime della diffusione del coronavirus. Al suo arrivo nella sede diplomatica, il politico libico è stato ricevuto dall'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, secondo quanto riporta una nota del Consiglio di Stato libico pubblicata sul suo profilo Facebook. Nel corso della visita Al Mishri è stato informato della situazione sanitaria in Italia alla luce della diffusione dell'epidemia di coronavirus in tutti i paesi del mondo e delle modalità di cooperazione congiunta per combattere il virus. Durante l'incontro, il presidente ha inviato un messaggio al primo ministro italiano, Giuseppe Conte, al presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, e al presidente della Camera, Roberto Fico "esprimendo il sostegno e la solidarietà del Supremo consiglio di Stato e del popolo libico al popolo italiano e al suo governo di fronte alla pandemia del coronavirus e la sua fiducia che l'Italia possa superare questa difficile crisi". Al Mishri ha anche "porto le sue condoglianze al popolo italiano per coloro che sono morti a causa di questa epidemia, augurando una pronta guarigione a tutti i pazienti feriti". Il presidente del Consiglio di Stato libico ha anche sottolineato "la profondità e la continuità delle relazioni tra i due paesi amici". (Lit)