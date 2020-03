Coronavirus: la proposta di Tremonti su titoli pubblici mette d'accordo il centrodestra, interesse anche da Leu

- Un piano di difesa e ricostruzione nazionale e l’emissione di titoli pubblici a lunghissima scadenza, con rendimenti moderati, ma sicuri e fissi, per fronteggiare le conseguenze legate al Covid-19. E’ la ricetta lanciata in una lettera pubblicata sul "Corriere della Sera", indirizzata al direttore Luciano Fontana, dall’ex ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti. Una proposta che piace al deputato di Forza Italia e componente della commissione Attività produttive, commercio e turismo di Montecitorio, Maurizio Carrara. "Quella prospettata da Tremonti è una soluzione, e sarebbe da parte dello Stato una risposta doverosa per affrontare la crisi. Un intervento importante per il rilancio dell’economia nazionale", ha spiegato ad "Agenzia Nova" il parlamentare, secondo cui "c’è bisogno anche dell’emissione di eurobond. In questo momento si deve spingere affinché ci sia sempre di più quella liquidità per rafforzare il nostro sistema produttivo. L’Unione europea si trova davanti ad un bivio e davanti a questa emergenza sanitaria ed economica si gioca il suo futuro, la possibilità cioè che si arrivi ad una confederazione degli Stati". Quanto alla strategia di difesa e ricostruzione nazionale indicata da Tremonti, per Carrara "si tratta indubbiamente di un’idea affascinante, interessante. La prima cosa però che deve andare in quarantena ora è la burocrazia. Bisogna liberare le energie, far ripartire il Paese, le infrastrutture, grazie anche a commissari ad hoc". Il deputato di Forza Italia si è poi detto d’accordo con quanto annunciato dal ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il quale ha annunciato che il governo è al lavoro per dare prestiti alle imprese garantiti dallo Stato al 100 per cento. "Certo, alla fine credo che questo sia quello che ci si aspetta da uno Stato - ha osservato Carrara -. Soprattutto per venire incontro ai bisogni delle aziende che devono attingere dal sistema bancario quella liquidità che è venuta a mancare in questo periodo di grande difficoltà. Se lo Stato si sostituisce e si fa garante per le imprese, per le partite Iva, allora questa è sicuramente una mossa azzeccata che può dare il là alla riapertura di quelle attività che dopo il periodo di chiusura rischiano davvero di non riprendersi. Le opinioni di Patuanelli sono in linea con quelle di Forza Italia, spero che anche il governo sia d’accordo".Il deputato della Lega e componente della commissione Bilancio della Camera, Massimo Garavaglia, non ha dubbi su quanto sostenuto da Tremonti: "Siamo molto d’accordo. Anche noi, come Lega - ha sottolineato l’ex viceministro dell’Economia ad "Agenzia Nova" - abbiamo proposto un’emissione straordinaria di titoli pubblici importante. Oltre tutto, questo sistema ha dei vantaggi. Il primo è che siamo di fronte ad uno shock simmetrico e non solo l’Italia, ma tutti aumentano il debito: quindi, chi prima arriva meglio si accomoda. Noi, inoltre, abbiamo un enorme risparmio privato, pari a più di millecinquecento miliardi di euro sui conti correnti, e sarebbe dunque molto meglio investirli in titoli di Stato del nostro Paese piuttosto che trovarsi una patrimoniale, come si vuole fare adesso aderendo a strumenti ambigui come il Meccanismo europeo di stabilità". Ma c’è di più. Secondo Garavaglia, "se l’Italia non fa una grossa emissione di titoli in questa fase, la liquidità oggi disponibile sui conti correnti andrà a finanziare gli altri Stati che lo fanno e questa sarebbe una stupidaggine. Per noi - ha proseguito il parlamentare - questa proposta va incentivata abbattendo le commissioni e garantendo, perché no, un rendimento più alto per chi investe dall’estero, visto che l’Italia non è mai andata in default, al contrario di altri Paesi che lo hanno fatto e che adesso fanno i fenomeni". Sulla possibilità che lo Stato garantisca al 100 per cento i prestiti alle aziende, Garavaglia lancia un messaggio chiaro: "Saremmo ben felici - ha detto - che si andasse in questa direzione. Un piccolo suggerimento, però, al governo: prima di fare cose fantascientifiche, paghi tutti i debiti della Pubblica amministrazione dal primo all’ultimo e dia i rimborsi fiscali, dal primo all’ultimo".Per il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari, responsabile programma di Fd’I e componente della commissione Politiche dell’Unione europea di palazzo Madama, quella di Tremonti "è una proposta molto seria ed è probabilmente l’unica strada realmente percorribile. Purtroppo - ha osservato ad "Agenzia Nova" il parlamentare - le notizie che ci arrivano dall’Ue non spingono particolarmente alla fiducia. Difficilmente si arriverà alla soluzione di un intervento serio per l’emissione di titoli condivisi a livello comunitario, strada che peraltro oggi sarebbe la più immediata. L’ipotesi che l’Italia debba fare da sola c’è, l’idea di aumentare l’indebitamento nazionale per far fronte all’emergenza coronavirus si scontrerà ad un certo punto con dinamiche di mercato e ci troveremo di fronte ad un problema serio". Secondo Fazzolari, "se l’idea di una patrimoniale, come dice Tremonti, non è percorribile, come quella dell’uscita dall’euro o di stampare moneta, ecco allora che quella dei titoli perpetui di proprietà è la strada che circola con grande autorevolezza da qualche tempo. Ci sono anche i margini per farlo, visto che il risparmio italiano è molto più elevato di altri Paesi che apparentemente hanno i conti in ordine più del nostro. Può essere - ha spiegato ancora l’esponente di Fratelli d’Italia - una misura molto vantaggiosa: devono essere, però, titoli a zero tasse e, aggiungerei, a zero burocrazia. Potrebbe essere un sistema di emersione di ricchezze non dichiarate e - seguendo la storica proposta del procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, sull’emersione del contante - con questi titoli di Stato di lunghissima data si potrebbe avere già un immediato riscontro. Oltre al sentimento patriottico di contribuire alla nazione, ed è giusto che si faccia appello a questo - ha osservato Fazzolari - quello delineato da Tremonti è uno strumento che può appunto convenire per ragioni fiscali, o per trasmissione ereditaria, o come bene rifugio, e che si potrebbe mettere in campo in Italia in breve tempo".Sul fatto, infine, che lo Stato possa garantire al 100 per cento i prestiti alle imprese si è mostrato favorevole anche il deputato di èViva, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, Luca Pastorino. "Tutte le iniziative che vedono la centralità dello Stato per una ripartenza della nostra economia vanno tenute in considerazione", le parole dell’esponente di Leu ad "Agenzia Nova". Per il componente della commissione Finanze di Montecitorio, "la proposta di Tremonti va valutata, è meritevole di attenzione, naturalmente con numeri alla mano. Una cosa, comunque, è certa: lo Stato deve attivare tutti gli strumenti ed i canali possibili per ridare slancio al sistema produttivo. Su questo siamo tutti d’accordo. L’ho detto oggi in Aula, è prioritaria l’individuazione di risorse e questo deve avvenire con il contributo di ciascuno di noi - ha concluso -. Serve una sorta di Costituente di primavera che porti all’adozione di misure di carattere economico". (Rin)