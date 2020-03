Coronavirus: Moldova, prima vittima nella Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo decesso per il coronavirus nella Transnistria, la regione separatista filo russa della Moldova orientale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, si tratta di una donna di 55 anni risultata positiva nei giorni scorsi e con alcune malattie pregresse come il diabete. Verifiche sono in corso su un'altra paziente 60enne, deceduta nelle scorse ore, per verificare se anche in questo caso la morte sia attribuibile al coronavirus. (Moc)