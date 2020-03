Tunisia-Cina: presidente Saied riceve messaggio da omologo Xi, "Pechino pronta a dare una mano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto un messaggio scritto dal presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Lo si apprende da un comunicato della presidenza tunisina. Il leader cinese ha ringraziato il collega per il sostegno assicurato a Pechino durante la lotta contro l’epidemia di coronavirus. Ora, ha sottolineato Xi, la situazione in Cina è “in costante miglioramento” in termini di controllo della diffusione del virus e di ripresa delle attività economiche. Tuttavia, ha aggiunto il presidente cinese, Pechino continuerà a rafforzare le misure di prevenzione e controllo per “vincere la guerra contro il coronavirus una volta per tutte”. Xi ha anche avuto parole di elogio per le misure adottate dalla Tunisia contro la pandemia, ribadendo la disponibilità ad aiutare il paese nordafricano “con tutti i mezzi possibili”. In particolare, il presidente cinese si è detto pronto a concedere alla Tunisia agevolazioni sul pagamento di eventuali attrezzature mediche: l’obiettivo comune, ha sottolineato, è di “proteggere la salute di entrambi i popoli”. (Tut)