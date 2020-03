Coronavirus: in Valle d'Aosta 54 decessi e 574 contagi

- Dall’inizio dell’emergenza, in Valle d’Aosta si sono registrati 574 casi di contagio. Ottantadue pazienti sono ricoverati in ospedale, 26 in terapia intensiva. Dai tamponi, sono emersi 685 casi negativi. I morti sono passati a 54, trentasette uomini e diciassette donne di età compresa tra i 60 e i 98 anni. Di questi, 46 decessi sono avvenuti in ospedale, otto in casa. Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenza. (Ren)