Venezuela: inviato Usa, vendita asset Rosneft nel paese dovuta a crollo prezzi del greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di vendere tutti gli asset di sua proprietà in Venezuela da parte della compagnia energetica russa Rosneft è una conseguenza diretta del collasso dei prezzi del greggio. Lo ha dichiarato oggi il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il paese latinoamericano, Elliott Abrams, durante una conferenza stampa. “Al momento l’azienda sta registrando perdite notevoli a causa dei mancati profitti dalla vendita di greggio da parte delle sue joint venture: credo si tratti di una conseguenza diretta del crollo dei prezzi petroliferi”, ha detto. (segue) (Was)